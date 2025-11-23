Pourquoi le but de Lorient a-t-il été accordé par la VAR ?

Scène litigieuse à la Beaujoire.

On joue le temps additionnel de la première période entre Nantes et Lorient, quand les Merlus partent à l’attaque. Sur le côté droit, Bamo Meïté déboule et centre en direction de Sambou Soumano, mais Chidozie Awaziem contre le ballon dans son propre but . L’arbitre assistant signale un hors-jeu évident de Soumano, placé juste derrière le pauvre défenseur nigérian. Au final, Ruddy Buquet et le VAR décident de valider l’ouverture du score pour le FCL , dans une action plus que litigieuse puisque l’attaquant semble clairement faire action de jeu puisqu’il a provoqué la sortie d’Anthony Lopes, pris à contrepied par son défenseur.…

TJ pour SOFOOT.com