La Real Sociedad change encore d’entraîneur
Encore un fusible qui saute.
Une nouvelle fois battue ce vendredi par Gérone, la Real Sociedad est malade. Cette troisième défaite consécutive a poussé le club basque à prendre une décision radicale en se séparant de son entraîneur, Sergio Francisco . Nommé cet été en remplacement d’Imanol Alguacil, qui avait tenu le poste depuis 2018, ce dernier n’aura donc passé que cinq mois sur le banc d’Anoeta.…
TB pour SOFOOT.com
