La Real Sociedad change encore d’entraîneur
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 21:10

Encore un fusible qui saute.

Une nouvelle fois battue ce vendredi par Gérone, la Real Sociedad est malade. Cette troisième défaite consécutive a poussé le club basque à prendre une décision radicale en se séparant de son entraîneur, Sergio Francisco . Nommé cet été en remplacement d’Imanol Alguacil, qui avait tenu le poste depuis 2018, ce dernier n’aura donc passé que cinq mois sur le banc d’Anoeta.…

TB pour SOFOOT.com

  • Le Real Madrid se fait peur mais s'impose à Alavés
    Le Real Madrid se fait peur mais s'impose à Alavés
    information fournie par So Foot 14.12.2025 23:00 

    Alavés 1-2 Real Madrid Buts : Vicente (69 e ) pour Alavés // Mbappé (24 e ) et Rodrygo (76 e ) pour le Real Madrid Xabi Alonso peut souffler.… SO pour SOFOOT.com

  • L’OM braque Monaco et récupère sa place sur le podium
    L’OM braque Monaco et récupère sa place sur le podium
    information fournie par So Foot 14.12.2025 22:57 

    Longtemps dominé par un Monaco joueur mais pas tueur et chanceux de voir le but de Lamine Camara refusé, l'Olympique de Marseille est parvenu à s'imposer grâce à un but tardif de Mason Greenwood. Les Phocéens passeront les fêtes sur la troisième marches du podium. ... Lire la suite

  • La Juventus s’impose à Bologne et retrouve le top 5
    La Juventus s’impose à Bologne et retrouve le top 5
    information fournie par So Foot 14.12.2025 22:43 

    Bologne 0-1 Juventus But : Cabal (65 e ) pour la Juve Expulsion : Heggem (69 e ) pour Bologne … SO pour SOFOOT.com

  • Pourquoi le but de Lamine Camara a été refusé
    Pourquoi le but de Lamine Camara a été refusé
    information fournie par So Foot 14.12.2025 22:31 

    Encore une décision qui va faire causer. Alors que l’on jouait la 51 e minute au Vélodrome, Monaco a cru ouvrir enfin le score et concrétiser sa domination face à l’OM grâce à une volée de Lamine Camara. Mais le but a finalement été refusé , de manière pour le ... Lire la suite

