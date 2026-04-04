Pourquoi la VAR a annulé le carton rouge de Gerard Martín
On y comprend plus rien. Alors que la faute de Gerard Martín et la couleur du carton qui lui a été attribué ne souffrait d’aucune contestation, tant le défenseur barcelonais a appuyé sur la cheville de Thiago Almada, au point de mettre en danger son intégrité physique, l’arbitre de la rencontre aidé de la VAR a finalement annulé le carton rouge .
Gerard Martin 😭 pic.twitter.com/Csts0wD7Yj…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer