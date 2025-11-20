Pourquoi la Suède s'est privée d'Alexander Isak

Isak sur le banc, encore.

L’attaquant de Liverpool, censé être à 26 ans la vitrine du renouveau scandinave, subit déjà la grisaille du Merseyside et, désormais, celle des Blågult .. Alexander Isak a encore regardé la Suède jouer au foot sans lui : troisième match de suite sans être titulaire, et cette fois, même pas une minute lors du nul arraché face à la Slovénie (1-1) pour clore des qualifications catastrophiques. Derniers du groupe, les Suédois s’en sont remis à leurs victoires en Ligue des nations pour s’octroyer une place pour les barrages. …

MH pour SOFOOT.com