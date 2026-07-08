Pourquoi la plupart des joueurs du PSG galèrent avec leur sélection ?

Loin de leur confort au PSG où ils marchent sur l'Europe depuis deux ans, les Parisiens peinent à avoir le même éclat avec leur sélection nationale respective. De là à les considérer comme de simples « system players » incapables de performer ailleurs que dans la capitale française sous Luis Enrique ? Décryptage.

Tête baissée, visage fermé et sourcils froncés, Vitinha quitte le pré en traînant la patte, comme une âme affaiblie et vagabonde. Anthony Taylor l’intercepte et lui demande de se dépêcher de sortir pour effectuer le changement. On joue la 83 e minute de jeu, et le choc entre le Portugal et l’Espagne est jusqu’alors indécis. Il s’agira du dernier match dans ce Mondial de Vitinha, la Roja ayant écœuré la Seleção au buzzer, dans le temps additionnel, quelques minutes après sa sortie.

Le petit milieu lusitanien a donc quitté sa compétition prématurément, en laissant une impression vraiment mitigée. Celle d’un joueur titulaire lors des cinq matchs du Mondial sans jamais les finir et qui a donc enchaîné les prestations toutes plus ternes les unes que les autres, sans jamais dégager l’assurance, la maîtrise ou la virtuosité qui lui permettent habituellement d’être le métronome du PSG de Luis Enrique. Mais « Viti » n’est pas le seul. D’autres Parisiens n’ont pas été aussi clinquants que dans la capitale française sur ce Mondial.…

Tous propos recueillis par VM

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com