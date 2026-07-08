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On aurait aimé les voir plus longtemps à la Coupe du monde
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 15:13

On aurait aimé les voir plus longtemps à la Coupe du monde

On aurait aimé les voir plus longtemps à la Coupe du monde

Leur aventure dans ce Mondial 2026 a pris fin en huitièmes de finale, mais on aurait aimé les voir poursuivre un peu dans la compétition.

Jesse Marsch

Au sein de ces États-Unis de Donald Trump qui ressemblent de plus en plus à un épisode de South Park, Jesse Marsch semble faire partie d’une espèce en voie d’extinction : celle des Américains avec qui on pourrait partir en vacances et qui résistent, en vain, à Donald Trump. Plus sérieusement, Marsch a eu le mérite de donner une fière allure à une sélection canadienne qui, rappelons-le, n’avait jamais atteint une phase finale de Coupe du monde avant cette édition 2026. Alors non, tout n’aura pas été parfait pour les Canucks , loin de là, mais on retiendra l’image d’une équipe qui se sera battue jusqu’au bout, offensive, et qui est montée en puissance au fil des matchs. Face au Maroc, le Canada n’a franchement pas déjoué, malgré une défaite sans appel.

La presse portugaise

Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Telle est la relation entre la presse portugaise et son icône Cristiano Ronaldo. Après sa première performance compliquée face à la RDC, le rédacteur en chef d’ A Bola comparait CR7 à un « fardeau » dont la Seleção n’arriverait pas à se débarrasser. Le match suivant ? Il souligne que le joueur d’Al-Nassr a répondu « sur le terrain à toutes les critiques dont il a fait l’objet » . Un c inema absoluto qui va nous manquer, à moins que le GOAT de Madère revienne à 45 ans pour une last dance ?!…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com

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