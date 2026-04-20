Pourquoi l'OL est devant Lille au classement de la Ligue 1 ?

Mystère et boule de gomme. Alors que Lyon et Lille semblent sur un pied d’égalité parfait en championnat avec le même nombre de points (54) et le même goal-average (+15) , c’est pourtant bien l’Olympique lyonnais qui occupe pour le moment la troisième marche du podium de la Ligue 1, derrière le PSG et Lens.

Les confrontations directes comme juge de paix

Pour ne laisser aucune place au hasard lorsqu’il s’agit d’être directement qualifié en Ligue des champions ou de passer par l’épreuve des barrages, la Ligue de Football Professionnelle a établi des critères pour départager deux équipes à égalité de points . Depuis août 2025, sept critères peuvent départager deux équipes comptant le même nombre de points avant un potentiel tirage au sort. En premier lieu, c’est le goal-average qui fait foi, ensuite le plus grand nombre de points lors des confrontations directes, puis les différences de buts lors des confrontations directes, la meilleure attaque sur la saison, le plus grande nombre de victoires sur la saison, le plus grande nombre de victoires à l’extérieur et enfin le plus faible nombre de cartons jaunes et rouges.…

LB pour SOFOOT.com