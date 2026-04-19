« On va chercher à gagner le championnat et la Ligue des champions », assure Luis Enrique

« On va chercher à gagner le championnat et la Ligue des champions », assure Luis Enrique

Tout feu tout flamme. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a minimisé la défaite de ses joueurs face à l’OL ce dimanche soir (1-2), tout en saluant la qualité du jeu proposé par les Lyonnais tout au long de la rencontre.

La nécessité de faire des changements

« L’analyse est très facile. Quand on débute les matchs de cette manière, on cherche à contrôler le jeu, on cherche à dominer les matchs, on cherche à créer des occasions. On a pu comprendre que ce serait difficile, un match compliqué. On a cessé de créer des occasions. Je pense qu’on a frappé 23 fois et on a raté encore un pénalty. Lyon a fait des actions de très haut niveau, ils ont frappé cinq fois, ils ont marqué deux buts. C’est magnifique pour eux. J’aime la manière dont ils jouent, j’aime beaucoup cette équipe, j’aime beaucoup leurs joueurs, j’aime beaucoup leur entraîneur », a analysé Luis Enrique . …

LB avec TB et MR, au Parc des Princes pour SOFOOT.com