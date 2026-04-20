L'OL dépoussière une performance vieille de 14 ans face au PSG
Une éternité. En inscrivant deux buts en moins de vingt minutes, l’Olympique lyonnais a égalé la performance du FC Lorient 14 ans plus tôt . Depuis le 11 août 2012, le Paris Saint-Germain n’avait plus été mené par deux buts d’écart à la mi-temps dans son antre en championnat.
Le @PSG_inside n'avait plus été mené par 2 buts d'écart à la mi-temps au Parc des Princes en L1 depuis le 11 août 2012 contre Lorient. #PSGOL…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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