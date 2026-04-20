L'OL dépoussière une performance vieille de 14 ans face au PSG

L'OL dépoussière une performance vieille de 14 ans face au PSG

Une éternité. En inscrivant deux buts en moins de vingt minutes, l’Olympique lyonnais a égalé la performance du FC Lorient 14 ans plus tôt . Depuis le 11 août 2012, le Paris Saint-Germain n’avait plus été mené par deux buts d’écart à la mi-temps dans son antre en championnat.

Le @PSG_inside n'avait plus été mené par 2 buts d'écart à la mi-temps au Parc des Princes en L1 depuis le 11 août 2012 contre Lorient. #PSGOL…

LB pour SOFOOT.com