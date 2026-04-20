Paulo Fonseca fan du travail défensif d'Endrick

Efficace dans les deux surfaces. Grand artisan de la victoire lyonnaise au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir (1-2), Endrick a été particulièrement complimenté par Paulo Fonseca sur son travail défensif en conférence de presse.

Paulo Fonseca premier supporter du PSG en Ligue des champions

« On a réalisé ce qu’on a travaillé défensivement toute la semaine. Paris est peut être la meilleure équipe d’Europe et du monde mais nous avons montré que nous savons jouer face à ce genre d’adversité. Il faut leur laisser peut d’espace pour attaquer. Endrick a marqué mais il a surtout bien travaillé défensivement. Je valorise ce qu’il a fait défensivement ». Le tacticien portugais a également complimenté la prestation d’Afonso Moreira, buteur également : « C’est un joueur avec beaucoup d’énergie et beaucoup de courage. Un joueur qui a une grande ambition. Je pense que c’est le meilleur match qu’il a fait avec l’OL. » …

LB avec TB et MR, au Parc des Princes pour SOFOOT.com