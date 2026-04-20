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Paulo Fonseca fan du travail défensif d'Endrick
information fournie par So Foot 20/04/2026 à 00:14

Paulo Fonseca fan du travail défensif d'Endrick

Paulo Fonseca fan du travail défensif d'Endrick

Efficace dans les deux surfaces. Grand artisan de la victoire lyonnaise au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir (1-2), Endrick a été particulièrement complimenté par Paulo Fonseca sur son travail défensif en conférence de presse.

Paulo Fonseca premier supporter du PSG en Ligue des champions

« On a réalisé ce qu’on a travaillé défensivement toute la semaine. Paris est peut être la meilleure équipe d’Europe et du monde mais nous avons montré que nous savons jouer face à ce genre d’adversité. Il faut leur laisser peut d’espace pour attaquer. Endrick a marqué mais il a surtout bien travaillé défensivement. Je valorise ce qu’il a fait défensivement ». Le tacticien portugais a également complimenté la prestation d’Afonso Moreira, buteur également : « C’est un joueur avec beaucoup d’énergie et beaucoup de courage. Un joueur qui a une grande ambition. Je pense que c’est le meilleur match qu’il a fait avec l’OL. »

LB avec TB et MR, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

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