Pourquoi l’Espagne brandit la menace du boycott de la Coupe du monde 2026 face à Israël ?

Pourquoi l’Espagne brandit la menace du boycott de la Coupe du monde 2026 face à Israël ?

L'Espagne a récemment menacé les instances de boycotter la Coupe du monde 2026 en cas de présence d'Israël. De l'autre côté des Pyrénées, la cause palestinienne fait consensus, à gauche comme à droite. Mais qu’est-ce qui explique ce soutien inconditionnel de l’Espagne ? Surtout, cela peut-il fait bouger la FIFA et l'UEFA ?

Le mercredi 17 septembre, l’Espagne a une nouvelle fois décidé de taper du poing sur la table. Après un embargo sur les armes et le carburant, ainsi que ses nombreuses prises de position pour dénoncer le génocide en cours à Gaza, le Gouvernement ibérique a décidé d’utiliser le levier du ballon rond. Par l’intermédiaire de Patxi López, député et porte-parole du PSOE, le parti socialiste ouvrier espagnol, l’Espagne a menacé les instances internationales de football d’un possible boycott du prochain Mondial de la Roja en cas de participation de la sélection israélienne. « On peut avoir des désaccords politiques mais sur la question de la Palestine, le gouvernement est irréprochable » , félicite Rocío, militante en Andalousie du parti Podemos.

Es insoportable la doble vara del PP: banderas de Ucrania sí, de Palestina no; protestar en Ferraz sí, denunciar el genocidio en Gaza no.…

Propos de Moussa Bourekba et Rocío recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com