Pourquoi l'arbitre de Tunisie-Norvège porte un maillot spécial ?
Histoire de marquer le coup. La rencontre entre la Tunisie et le Japon marquera un moment spécial dans l’histoire de la Coupe du monde. Alors oui, Hervé Renard va disputer sa première rencontre avec les Aigles de Carthage, mais c’est surtout parce que ce match sera la 1 000ᵉ de l’histoire de la Coupe du monde.
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