 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi il ne faut surtout pas arrêter le Klopp
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 23:18

Pourquoi il ne faut surtout pas arrêter le Klopp

Pourquoi il ne faut surtout pas arrêter le Klopp

En retrait des bancs depuis bientôt deux ans, Jürgen Klopp refait doucement parler de lui. Comme le signe que son retour dans le survêtement d’entraîneur doit se faire au plus vite.

Les dents en céramique sont là, le bronzage aussi. En apparence, Jürgen Klopp n’a pas changé. Mieux, il a même excellente mine. Après tout, le gaillard de 58 ans ne fait plus grand-chose depuis son départ de Liverpool en juin 2024. Enfin si, il est devenu « directeur du football à l’international » du groupe Red Bull, soit le genre de job impossible qui fait seulement effet sur LinkedIn. Klopp se balade ainsi dans un costume de VRP censé représenter la firme aux taureaux, en prêtant son sourire à des matchs de Leipzig, du Paris FC ou de NBA. Ces dernières semaines pourtant, son nom revient doucement dans les discussions, parfois alimentées par lui-même.

Impossible de décrocher

Au détour de meetings ou de conférences de presse, il évoque ainsi son envie de prendre du temps avant d’éventuellement retrouver un banc, sans pour autant être catégorique. Un flou sérieusement entretenu ce lundi par son agent, Marc Kosicke. Dans un entretien accordé à Transfermarkt, l’agent a ainsi avoué que son protégé est bien sur le marché : « Avant de rejoindre Red Bull, Jürgen aurait pu entraîner les États-Unis ou l’Angleterre. Probablement aussi l’Allemagne, si Julian Nagelsmann n’avait pas été engagé avant. […] Même Chelsea et Manchester United se sont renseignés, bien que Jürgen ait clairement indiqué qu’il n’entraînerait aucun autre club en Angleterre. Ces demandes continuent d’affluer. » Avant d’ouvrir une brèche : « Peut-être qu’un jour, il dira qu’il a besoin de retrouver l’ambiance des vestiaires. » Une brèche dans laquelle on s’engouffre volontiers pour demander à l’Allemand de revenir entraîner.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Prestianni ou Vinícius : Thierry Henry a choisi son camp
    Prestianni ou Vinícius : Thierry Henry a choisi son camp
    information fournie par So Foot 18.02.2026 10:37 

    L’histoire continue de faire couler de l’encre. Pendant le barrage aller entre Benfica et le Real Madrid, et alors qu’il venait d’ouvrir le score, Vinícius Júnior aurait été insulté par le jeune Argentin Gianluca Prestianni. Des insultes à caractère raciste, selon ... Lire la suite

  • José Mourinho n'aura pas droit à son Bernabéu cette saison
    José Mourinho n'aura pas droit à son Bernabéu cette saison
    information fournie par So Foot 18.02.2026 10:06 

    C’est con. Dans le chaos du match entre Benfica et le Real Madrid, marqué par une interruption à la suite d’une accusation de racisme de Vinícius Júnior contre Gianluca Prestianni, l’information en serait presque passée inaperçue : l’ entraîneur de Benfica, José ... Lire la suite

  • Mais qu'est-ce qui cloche entre le PSG et les penaltys ?
    Mais qu'est-ce qui cloche entre le PSG et les penaltys ?
    information fournie par So Foot 18.02.2026 09:44 

    Une stat effrayante. Alors que le PSG était mené 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco, durant le match aller des barrages de Ligue des champions, mardi soir, Vitinha s’est vu offrir un penalty, une spécialité qu’il maîtrisait à la perfection il y a quelques mois. ... Lire la suite

  • La fédération brésilienne salue « le courage et la dignité » de Vinícius Júnior
    La fédération brésilienne salue « le courage et la dignité » de Vinícius Júnior
    information fournie par So Foot 18.02.2026 09:19 

    La nausée. Après Kylian Mbappé, d’autres acteurs se sont manifestés pour soutenir Vinícius Júnior . Pendant le barrage aller entre Benfica et le Real Madrid, et alors qu’il venait d’ouvrir le score, l’ailier brésilien aurait été insulté par le jeune argentin Gianluca ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank