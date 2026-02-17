Pourquoi il ne faut surtout pas arrêter le Klopp

En retrait des bancs depuis bientôt deux ans, Jürgen Klopp refait doucement parler de lui. Comme le signe que son retour dans le survêtement d’entraîneur doit se faire au plus vite.

Les dents en céramique sont là, le bronzage aussi. En apparence, Jürgen Klopp n’a pas changé. Mieux, il a même excellente mine. Après tout, le gaillard de 58 ans ne fait plus grand-chose depuis son départ de Liverpool en juin 2024. Enfin si, il est devenu « directeur du football à l’international » du groupe Red Bull, soit le genre de job impossible qui fait seulement effet sur LinkedIn. Klopp se balade ainsi dans un costume de VRP censé représenter la firme aux taureaux, en prêtant son sourire à des matchs de Leipzig, du Paris FC ou de NBA. Ces dernières semaines pourtant, son nom revient doucement dans les discussions, parfois alimentées par lui-même.

Impossible de décrocher

Au détour de meetings ou de conférences de presse, il évoque ainsi son envie de prendre du temps avant d’éventuellement retrouver un banc, sans pour autant être catégorique. Un flou sérieusement entretenu ce lundi par son agent, Marc Kosicke. Dans un entretien accordé à Transfermarkt, l’agent a ainsi avoué que son protégé est bien sur le marché : « Avant de rejoindre Red Bull, Jürgen aurait pu entraîner les États-Unis ou l’Angleterre. Probablement aussi l’Allemagne, si Julian Nagelsmann n’avait pas été engagé avant. […] Même Chelsea et Manchester United se sont renseignés, bien que Jürgen ait clairement indiqué qu’il n’entraînerait aucun autre club en Angleterre. Ces demandes continuent d’affluer. » Avant d’ouvrir une brèche : « Peut-être qu’un jour, il dira qu’il a besoin de retrouver l’ambiance des vestiaires. » Une brèche dans laquelle on s’engouffre volontiers pour demander à l’Allemand de revenir entraîner.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com