Pourquoi Honest Ahanor ne peut pas (encore) être convoqué par l'Italie ?

À 17 ans, Honest Ahanor est considéré comme l’un des grands prospects du football italien. Le défenseur de l'Atalanta, brillant contre l'OM la semaine dernière, voit sa carrière internationale freinée par des problèmes administratifs. Il est né et a grandi en Italie, mais il doit attendre sa majorité pour obtenir la nationalité italienne. Un cas loin d'être isolé dans le sport et la société du côté de la Botte, au contraire.

Mercredi dernier, au Vélodrome, l’Atalanta a crée la sensation en s’imposant 1-0 face à l’Olympique de Marseille. Une victoire polémique durant laquelle un certain Honest Ahanor a particulièrement attiré l’attention des passionnés de ballon rond. Positionné à gauche de la défense à trois de la Dea , le Genovese a écoeuré Aubameyang et compagnie par ses interventions rigoureuses et son sens de l’anticipation. À 17 balais, le néo-bergamasque est considéré comme l’un des joyaux du football de la Botte, après être devenu le premier joueur « italien » né en 2008 à être titulaire en Serie A.

Seulement six matchs avec le Genoa ont suffi à séduire les plus grosses écuries de la Botte, et donc l’Atalanta, qui a sorti 22 millions d’euros pour rafler la mise l’été dernier. S’il est considéré comme un grand espoir, Ahanor ne compte actuellement aucune sélection, ni chez les A, ni chez les jeunes. Une non-convocation qui est la conséquence d’un problème administratif : le joueur est né et a grandi en Italie, mais il ne peut pas (encore) posséder la nationalité italienne.…

Propos de Daniele Papa et Myriam Sylla recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com