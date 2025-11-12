Pourquoi France-Ukraine n’a pas pu être placé un autre jour qu’un 13 novembre

Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, Didier Deschamps se serait bien passé de diriger une nouvelle fois un match ce jour-là. « Au fond de moi, si on avait pu éviter de jouer ce 13 novembre, ça aurait été bien » , avait-il expliqué en conférence de presse la semaine dernière. Le destin, ou plutôt l’UEFA, en a décidé autrement.

Car si la FFF aurait volontiers évité ce symbole, elle n’a pas eu son mot à dire. Le calendrier international est verrouillé, les matchs de la même poule doivent se jouer simultanément par soucis d’équité, et il n’y avait tout simplement aucune autre date libre, comme indiqué par Le Figaro . Résultat : France–Ukraine, au Parc des Princes, un 13 novembre, où la FFF a prévu plusieurs actions à l’occasion de cette commémoration.…

SF pour SOFOOT.com