Pourquoi être à découvert sera plus compliqué dès 2026 ?

Obtenir un découvert va devenir plus compliqué pour les foyers modestes. La Banque de France a confirmé ce mardi au média spécialisé MoneyVox son intention de durcir les règles du découvert bancaire à partir de novembre 2026. Actuellement, l'accès au découvert se fait de façon presque « automatique ». De manière temporaire, la banque autorise une « facilité de caisse » pendant quelques jours ou semaines. Il suffit ensuite de retrouver un solde positif en moins d'un mois.

Bientôt, conformément à une directive européenne, ce découvert intégrera le cadre réglementaire du crédit à la consommation après l'adoption d'une ordonnance en conseil des ministres, le 3 septembre dernier. Les conditions d'accès seront donc plus strictes. Le conseiller bancaire sera désormais chargé de prévenir davantage des risques pour son client. Selon la Banque de France, il sera fourni à ce dernier « une présentation claire des coûts, du taux annuel effectif global (TAEG, soit le coût réel d'un prêt avec les frais compris) et des conditions de remboursement ».

Puis l'établissement bancaire analysera davantage le profil du demandeur, notamment son taux d'endettement. « La solvabilité du client » sera évaluée pour « s'assurer qu'il est en mesure de rembourser », explique la Banque de France. L'étude plus approfondie interviendra dès la demande d'un découvert de plus de 200 euros. « La banque devra produire des