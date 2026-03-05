Pourquoi Ethan Nwaneri a été choisi pour le cinquième tir au but de l'OM

L’embarras du choix, littéralement. La décision de laisser Ethan Nwaneri se présenter comme le cinquième tireur marseillais a intrigué , encore plus après avoir vu le joueur de 18 ans manquer son tir au but pour l’élimination de l’OM contre le Toulouse .

Il restait pourtant Hamed Junior Traoré, tout juste entré en jeu, Timothy Weah, Facundo Medina ou encore Geoffrey Kondogbia pour se ramener avec le ballon devant le petit point blanc. Le joueur prêté par Arsenal tenait visiblement à prendre sa chance.…

CG pour SOFOOT.com