 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La terrible malédiction des tirs au but en Coupe de France pour l’OM
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 00:31

La terrible malédiction des tirs au but en Coupe de France pour l’OM

La terrible malédiction des tirs au but en Coupe de France pour l’OM

Jamais trois sans quatre, c’est ça le proverbe ? C’est en tout cas celui de l’OM en ce qui concerne les séances de tirs au but en Coupe de France. C’est simple, Marseille a quitté la compétition en s’inclinant dans cet exercice sur les quatre dernières éditions.

C’est dire si les supporters marseillais n’étaient pas du tout sereins quand ils ont compris que le quart de finale de ce mercredi soir se déciderait à leur loterie préférée… Résultat : Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri n’ont pas marqué leurs tentatives et le TFC a prolongé la malédiction marseillaise (2-2, 3 TAB 4).

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • OM : une nouvelle saison pour rien
    OM : une nouvelle saison pour rien
    information fournie par So Foot 05.03.2026 01:38 

    Éliminé pour la quatrième fois d'affilée aux tirs au but en Coupe de France, l'OM a encore manqué l'occasion de garnir son armoire à trophées. Une nouvelle saison blanche sur les bords de la Méditerranée, comme depuis déjà quatorze ans. Merci pour rien. Si octobre ... Lire la suite

  • Habib Beye justifie la sortie de Paixão et veut évacuer la déception
    Habib Beye justifie la sortie de Paixão et veut évacuer la déception
    information fournie par So Foot 05.03.2026 00:56 

    La gueule de bois à retardement après une grosse teuf trois jours plus tôt, c’est ce qu’ont vécu les Marseillais et Habib Beye ce mercredi soir en prenant la porte en Coupe de France contre Toulouse (2-2, 3 TAB 4). L’entraîneur marseillais n’avait plus son sourire ... Lire la suite

  • Pourquoi Ethan Nwaneri a été choisi pour le cinquième tir au but de l'OM
    Pourquoi Ethan Nwaneri a été choisi pour le cinquième tir au but de l'OM
    information fournie par So Foot 05.03.2026 00:45 

    L’embarras du choix, littéralement. La décision de laisser Ethan Nwaneri se présenter comme le cinquième tireur marseillais a intrigué , encore plus après avoir vu le joueur de 18 ans manquer son tir au but pour l’élimination de l’OM contre le Toulouse . Il restait ... Lire la suite

  • Éliminé avec Rennes puis l'OM, Habib Beye marque l'histoire de la Coupe de France
    Éliminé avec Rennes puis l'OM, Habib Beye marque l'histoire de la Coupe de France
    information fournie par So Foot 04.03.2026 23:52 

    Nouvelle déception pour l’OM, une seconde pour Habib Beye. Après la défaite de l’OM aux tirs au but en quarts de finale de la Coupe de France, le coach marseillais s’est donc fait éliminer une seconde fois de la compétition cette saison avec deux clubs de Ligue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank