La terrible malédiction des tirs au but en Coupe de France pour l’OM

Jamais trois sans quatre, c’est ça le proverbe ? C’est en tout cas celui de l’OM en ce qui concerne les séances de tirs au but en Coupe de France. C’est simple, Marseille a quitté la compétition en s’inclinant dans cet exercice sur les quatre dernières éditions.

C’est dire si les supporters marseillais n’étaient pas du tout sereins quand ils ont compris que le quart de finale de ce mercredi soir se déciderait à leur loterie préférée… Résultat : Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri n’ont pas marqué leurs tentatives et le TFC a prolongé la malédiction marseillaise (2-2, 3 TAB 4). …

CG pour SOFOOT.com