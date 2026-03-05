OM : une nouvelle saison pour rien

Éliminé pour la quatrième fois d'affilée aux tirs au but en Coupe de France, l'OM a encore manqué l'occasion de garnir son armoire à trophées. Une nouvelle saison blanche sur les bords de la Méditerranée, comme depuis déjà quatorze ans. Merci pour rien.

Si octobre est loin d’avril pour Francis Cabrel, le dimanche est loin du mercredi du côté de l’Olympique de Marseille. Un Olympico gagné au caractère, des supporters aux anges et surtout l’espoir d’un avenir meilleur. L’amour peut durer trois ans, selon le proverbe ; le bonheur à Marseille, lui, dure trois jours. 72 heures après avoir renversé des montagnes et le Vélodrome entier face à l’OL (3-2), Habib Beye et son équipe ont dit adieu au seul titre qu’ils pouvaient encore disputer, ainsi qu’à une large partie de leur public.

L’orage grondait depuis le Koweït, la tempête a fini par arriver et emporter dans son sillage Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et pratiquement Medhi Benatia, avant un retournement de situation ubuesque comme seul le club phocéen sait en réserver. Puis l’accalmie au soir d’une rencontre déterminante pour la suite du championnat après plusieurs sorties de route. Et enfin l’apocalypse.…

Propos d'Habib Beye recueillis par LB.

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com