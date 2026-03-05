Habib Beye justifie la sortie de Paixão et veut évacuer la déception

La gueule de bois à retardement après une grosse teuf trois jours plus tôt, c’est ce qu’ont vécu les Marseillais et Habib Beye ce mercredi soir en prenant la porte en Coupe de France contre Toulouse (2-2, 3 TAB 4).

L’entraîneur marseillais n’avait plus son sourire de dimanche, mais le visage grave après la rencontre . Il était sonné comme un coach pris dans une montagne russe et battu aux tirs au but, dont il a expliqué l’ordre et le choix d’Ethan Nwaneri comme cinquième tireur, en précisant qu’Igor Paixão avait demandé à sortir en raison de crampes à la 89 e minute. …

CG pour SOFOOT.com