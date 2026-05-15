Ces grands absents chez les Bleus en Coupe du monde sous Deschamps

Être sélectionneur, c’est faire des choix parfois cornéliens. Didier Deschamps a dû choisir, ce jeudi, 26 noms parmi la multitude de joueurs talentueux en France, pour composer la sélection qui ira en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Eduardo Camavinga est l’un des grands absents de cette liste, suite à une saison compliquée avec le Real Madrid et la rude concurrence à son poste . À contrario, Corentin Tolisso a sorti des performances très remarquées sous les couleurs de l’Olympique lyonnais symbolisée par des statistiques honorables : il a inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives en 38 rencontres . Malgré ces prouesses, le champion du monde 2018 reste sur le carreau depuis l’Euro 2020 organisé en 2021, principalement victime de son manque de repères au poste de pivot en plus de la concurrence selon DD.…

CT pour SOFOOT.com