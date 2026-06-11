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Le bus de la Tchéquie bloque la route au Mexique
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 16:01

Le bus de la Tchéquie bloque la route au Mexique

Le bus de la Tchéquie bloque la route au Mexique

« Chauffeur, si t’es champion ! » À quelques tours de cadran de leur entrée en lice en Coupe du monde face à la Corée du Sud, ce vendredi à 4h du mat’, la Tchéquie a vécu une drôle de péripétie.

Route bloquée et retour à pied

Après un virage bien mal appréhendé, le bus de l’équipe s’est en effet retrouvé en travers d’une route très passagère de Zapopan , où se disputera la rencontre.…

EM pour SOFOOT.com

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