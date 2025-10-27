Pourquoi ce match entre la France et l’Allemagne est loin d’être capital ?

Ce mardi soir, l’équipe de France défie l’Allemagne à Caen pour une place en finale de la Ligue des nations. Défaites à l’aller, les Bleues ne partent pas spécialement favorites pour inverser la tendance. Cela dit, une nouvelle élimination ne rimerait pas pour autant avec la fin du monde. Ou pas ?

Laurent Bonadei avait prévenu avant le début de ce Final Four de la Ligue des nations : « Les deux matchs sont importants, le premier conditionnera le deuxième. » Cette Allemagne, qu’il qualifiait de « redoutable » lui a donné raison : en s’imposant 1-0 à Düsseldorf, les tombeuses de l’équipe de France lors du dernier Euro ont pris un gros avantage en vue de la finale qui l’opposera au vainqueur du duel entre l’Espagne et la Suède. Et si cette défaite conditionne le match retour qui se déroulera à Caen dans un stade à guichets fermés, les Bleues doivent savoir qu’elles ne partent pas vraiment favorites.

𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘃 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗺𝗮𝗴𝗻𝗲 🇫🇷🇩🇪 Demi-finale retour de la Ligue des Nations 🏆 Demain à 21h10 au Stade Michel D’Ornano de Caen 🏟️ pic.twitter.com/nHIzKAfQp1…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com