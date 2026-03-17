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Pourquoi Bernardo Silva a été expulsé face au Real Madrid
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 22:30

Pourquoi Bernardo Silva a été expulsé face au Real Madrid

Pourquoi Bernardo Silva a été expulsé face au Real Madrid

Pas de bras, pas de péno. Alors que Manchester City avait parfaitement entamé son huitième de finale retour face au Real Madrid, Bernardo Silva a été expulsé par Clément Turpin à la 20 e minute pour une main dans sa surface.

Une double sanction qui interroge

Si c’est la VAR qui a finalement appelé l’arbitre de la rencontre pour lui indiquer la faute de main du milieu de terrain portugais, en plus d’accorder le penalty, M. Turpin a également dégainé un carton rouge à l’encontre du numéro 20 cityzen , laissant Manchester City en infériorité numérique pour plus d’une heure.…

LB pour SOFOOT.com

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