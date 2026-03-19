 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La mise au point de la Côte d'Ivoire sur la situation d'Ange-Yoan Bonny
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 15:44

La mise au point de la Côte d'Ivoire sur la situation d'Ange-Yoan Bonny

La mise au point de la Côte d'Ivoire sur la situation d'Ange-Yoan Bonny

Pas de Bonny ni de Clyde. Emerse Faé , le sélectionneur des Éléphants, a annoncé sa liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux du mois de mars, ce mercredi.

Si l’ancien international espoir français Elye Wahi a opté pour l’équipe A de la Côte d’Ivoire, ce n’est visiblement pas le cas d’ Ange-Yoan Bonny . L’entraîneur de 42 ans a pourtant expliqué que l’attaquant de l’Inter n’est pas dans la liste en raison d’un problème dentaire . Cette déclaration laissait penser que le joueur Franco-Ivoirien avait choisi de représenter la sélection ivoirienne.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue 1+ décroche la diffusion du match de l'année
    Ligue 1+ décroche la diffusion du match de l'année
    information fournie par So Foot 19.03.2026 17:00 

    En access prime time . Ce samedi, les Girondins de Bordeaux se déplacent chez le leader, La Roche-sur-Yon, pour la 22 e journée de National 2. Un choc que les abonnés de Ligue 1+ vont pouvoir suivre puisque la plateforme a annoncé couvrir exclusivement la rencontre ... Lire la suite

  • Top 10 : j’ai laissé une partie de mon corps sur le terrain
    Top 10 : j’ai laissé une partie de mon corps sur le terrain
    information fournie par So Foot 19.03.2026 16:55 

    Le football est un sport de gentlemen pratiqué par des brutes. Certains en doutent, pourtant le nombre de joueurs qui ont dit au revoir à une partie de leur corps lors d'une partie ne se compte même pas sur l'intégralité des doigts de nos deux mains. En encore ... Lire la suite

  • Le gardien Lucas Chevalier à l'échauffement avant un match qualificatif du Mondial des Bleus contre l'Azerbaïdjan à Bakou, le 16 novembre 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    Equipe de France: confiance maintenue en Chevalier, Mbappé en vedette américaine
    information fournie par AFP 19.03.2026 16:37 

    Malgré la perte de son statut de N.1 au PSG, le gardien Lucas Chevalier a gardé la confiance de Didier Deschamps, qui l'a convoqué jeudi pour la tournée américaine de l'équipe de France, logiquement emmenée par sa superstar Kylian Mbappé, tout juste revenu de blessure. ... Lire la suite

  • Les Espoirs ont été se servir dans les clubs du Nord-Pas-de-Calais
    Les Espoirs ont été se servir dans les clubs du Nord-Pas-de-Calais
    information fournie par So Foot 19.03.2026 16:27 

    Petite pause dans le feuilleton. Ayyoub Bouaddi figure bien dans la liste d’un sélectionneur ce 19 mars : celle de Gérard Baticle pour l’équipe de France espoirs . Un dénouement (éphémère) pour le gamin du Lille OSC qui animait récemment les rumeurs concernant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank