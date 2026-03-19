La mise au point de la Côte d'Ivoire sur la situation d'Ange-Yoan Bonny

La mise au point de la Côte d'Ivoire sur la situation d'Ange-Yoan Bonny

Pas de Bonny ni de Clyde. Emerse Faé , le sélectionneur des Éléphants, a annoncé sa liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux du mois de mars, ce mercredi.

Si l’ancien international espoir français Elye Wahi a opté pour l’équipe A de la Côte d’Ivoire, ce n’est visiblement pas le cas d’ Ange-Yoan Bonny . L’entraîneur de 42 ans a pourtant expliqué que l’attaquant de l’Inter n’est pas dans la liste en raison d’un problème dentaire . Cette déclaration laissait penser que le joueur Franco-Ivoirien avait choisi de représenter la sélection ivoirienne.…

CT pour SOFOOT.com