Pour Théo Zidane, entraîner les Bleus a toujours été le rêve de Zizou

Pour Théo Zidane, entraîner les Bleus a toujours été le rêve de Zizou

Comme une évidence. Après la nomination de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, son fils Théo a raconté le bonheur de son père dans un entretien accordé à Marca . « Entraîner l’équipe de France est un rêve qu’il a toujours eu. Il est très heureux », confie le milieu de Córdoba.

Et le paternel est forcément impatient de commencer : « C’est ce qu’il voulait, entraîner un jour la sélection, comme il l’avait déjà dit. Il est très heureux et il a hâte. »…

MJ pour SOFOOT.com