Pour son deuxième match avec Lille, Olivier Giroud s’offre un doublé

La saison de l’Olive !

On le croyait venu profiter de sa pré-retraite au milieu des fricadelles et des potjevleeschs, mais non, Olivier Giroud est toujours dans la place. Erling Haaland est un grand fan des tap-in ? Olivier les aime également à l’image de son premier but avec Lille en cet après-midi d’août. Placé au bon endroit, comme toujours, Gigi a patienté, devant les buts, attendant que Hákon Haraldsson ne lui délivre un petit caviar devant les buts. Un pion important à une semaine de la reprise des Lillois qui débuteront le championnat à Brest, le 17 août prochain.…

RFP pour SOFOOT.com