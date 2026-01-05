Pour son arrivée à l’OL, Endrick parle de Dieu et de Carlo Ancelotti
Bom dia Endrick !
C’est ainsi qu’a commencé la conférence de presse de l’Olympique lyonnais qui présentait sa nouvelle vedette en la personne d’Endrick. Défini d’entrée comme l’un « des plus grands talents du football du monde » par Michael Gerlinger, le directeur général du club rhodanien, l’international brésilien était dans la short-list de l’OL depuis le mois de septembre. Endrick a affirmé que « c’était Dieu qui avait mis Lyon sur [s]on chemin de vie ». Rien que ça.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer