Pour son anniversaire, Cristiano Ronaldo a eu droit à un cadeau plus qu'original

Voilà qui devrait remonter le moral de Cristiano Ronaldo. Sévèrement tancé par la Saudi Pro League, le Portugais a surtout fêté ses 41 ans le 5 février. Une marque qui témoigne une nouvelle fois de la longévité de l’ancien madrilène et qui a permis à Frank Leão, oui, oui, le père de Rafael, de lui offrir un cadeau assez spécial : un tube hommage intitulé « Crisitiano, o único ».

Des chorégraphies et un CR7 « unique »

Au menu, des chorégraphies avec des danseuses vêtues des maillots qu’a portés la star durant sa carrière , des plans devant la statue de la star à Madère ou encore des images du musée qui lui est consacré sur l’île, à Funchal. On y comprend aisément que « Cristiano, Mister Ronaldo » est unique et que lorsque quelque chose ne va pas pour lui, ça brise le cœur de Frank Leão. Mais derrière tout ce folklore, voilà qu’on tient peut-être un hit , car le son s’écoute tout seul et on pourrait même se faire prendre à bouger la tête au rythme de la musique.…

JF pour SOFOOT.com