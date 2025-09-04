Pour Simon Rofles, la nomination de Ten Hag est « sa plus grosse erreur en tant que dirigeant »
Marquer l’histoire d’un club, mais pas dans le bon sens.
Trois matchs seulement sur le banc de la BayArena (une qualification en Coupe, un nul et une défaite en championnat) auront suffi aux dirigeants du Bayer Leverkusen pour rompre les liens avec Erik ten Hag . Derrière cette décision subite, il semblerait qu’il y ait plus que de simples considérations sportives.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer