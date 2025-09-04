 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pour Simon Rofles, la nomination de Ten Hag est « sa plus grosse erreur en tant que dirigeant »
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 14:31

Marquer l’histoire d’un club, mais pas dans le bon sens.

Trois matchs seulement sur le banc de la BayArena (une qualification en Coupe, un nul et une défaite en championnat) auront suffi aux dirigeants du Bayer Leverkusen pour rompre les liens avec Erik ten Hag . Derrière cette décision subite, il semblerait qu’il y ait plus que de simples considérations sportives.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
