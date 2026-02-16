Pour Raheem Sterling, le Feyenoord va s’entraîner en Belgique

Pas encore d’action pour Sterling. Ce dimanche, Feyenoord s’est imposé 1-0 face à Go Ahead Eagles. Arrivé ce vendredi, Raheem Sterling n’a pas joué et n’était pas non plus sur le banc . Il a dû regarder la rencontre en tribune. Si l’on pourrait croire que c’est lié à son arrivée récente, la raison en est tout autre.

Raheem Sterling is in the house to watch his new club Feyenoord take on Go Ahead Eagles 📸 pic.twitter.com/hPYXW7WNGV…

EA pour SOFOOT.com