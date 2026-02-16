L’arbitrage italien vivement critiqué ce week-end

Il n’y a pas qu’en France qu’on râle sur l’arbitrage. Ce dimanche, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais, Gift Orban, a reçu un carton rouge direct dont il va sûrement se rappeler. Lors de la défaite de son équipe, le Hellas Vérone, face à Parme (2-1), l’attaquant nigérian a été exclu dès la 11 e minute de jeu .

Sur une perte de balle, Orban s’est retourné violemment vers l’arbitre pour demander une faute. Peut-être trop violemment puisque l’arbitre, Luca Pairetto, n’a pas hésité une seconde et a sorti le carton rouge. Ça calme direct……

EA pour SOFOOT.com