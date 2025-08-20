Pour Pep Guardiola, Oasis est le meilleur groupe de rock des 50 dernières années
Because maybe, you’re gonna be the one that saves me.
Depuis son arrivée sur le banc de Manchester City en 2016, Pep Guardiola n’était pas si impatient que ça à l’idée de marquer la Premier League et le reste de l’Europe de son empreinte. Non, ce qu’il souhaitait absolument, c’était vivre le retour d’Oasis. Un vœu exaucé depuis la reformation du groupe mythique de Manchester à l’été 2024.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
