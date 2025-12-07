 Aller au contenu principal
Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Ryan Cherki
information fournie par So Foot 07/12/2025 à 09:30

Un geste qui fait du bien aux yeux, mais aussi à la tête.

Car en réalisant un coup de foulard synonyme de passe décisive pour Phil Foden lors de la victoire de Manchester City contre Sunderland à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, Ryan Cherki n’a entendu que de belles paroles à son encontre. En conférence de presse, Pep Guardiola s’est par exemple arrêté sur cette action… sans oublier le reste, couvrant de louanges sa recrue : « Rayan Cherki est un joueur exceptionnel, et il est si jeune, avec une grosse personnalité. Je n’ai jamais vu Lionel Messi faire un centre comme il l’a fait, alors qu’il est le meilleur joueur de l’histoire. »

FC pour SOFOOT.com

