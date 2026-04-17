Pour Oliver Kahn, le prochain Ballon d'or sera encore un Français

Pour Oliver Kahn, le prochain Ballon d'or sera encore un Français

Le respect des légendes. Décisif ce mercredi contre le Real Madrid, Michael Olise continue de monter en puissance et ses performances font de l’œil aux légendes du football. Oliver Kahn, au micro de Sky Sport Deutschland , est impressionné par le niveau actuel du Français, à tel point qu’il en fait le favori pour le Ballon d’or 2026.

« Quand on regarde ses performances des dernières semaines, Michael Olise est clairement en route pour le Ballon d’or », s’exclame l’ancien goalkeeper du Bayern Munich.…

AR pour SOFOOT.com