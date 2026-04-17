Basketball: Wembanyama à la découverte des playoffs

Victor Wembanyama lors de son premier tournoi "Hoop Gambit" au Chesnay

Victor Wembanyama lance dans la nuit de dimanche à lundi ‌la première série de playoffs de sa courte carrière NBA avec les San Antonio Spurs, face aux Portland Trail Blazers, et avec une grande ​ambition.

Après deux premières saisons frustrantes dans la ligue nord-américaine de basket, terminées respectivement à la 14e et à la 13e place de la conférence Ouest, le prodige français de 22 ans a passé un nouveau cap cette année.

Dans son sillage, il a guidé les Spurs à la ​deuxième place de la conférence Ouest avec un bilan de 62 victoires et 20 défaites : bien loin des 22 et 34 victoires des deux exercices précédents.

Le vice-champion olympique 2024 avec l'équipe ​de France n'avait pas caché ses ambitions, en octobre, de ramener les ⁠Spurs en playoffs après sept ans d'absence. Sa fin de saison dernière avait été particulièrement frustrante, privé des deux derniers mois ‌de compétition en raison d'une thrombose veineuse profonde dans son épaule droite.

Fort d'un été studieux, "Wemby" a entamé son exercice 2025-2026 par un carton : 40 points et 15 rebonds.

Écarté des terrains pendant un mois, entre novembre et décembre, en ​raison d'une blessure au mollet gauche, l'intérieur français ‌a ensuite repris le cours de sa saison puis retrouvé sa domination habituelle avec trois matches à ⁠40 points ou plus lors de ces cinq dernières sorties, malgré une gêne à une côte.

Il a terminé la saison régulière avec 25 points, 11,5 rebonds, 3,1 passes décisives et 3,1 contres en moyenne par match. Premier Français titulaire au All-Star Game en février dernier, il est ⁠le grand favori pour obtenir le ‌trophée de meilleur défenseur de l'année et s'est même invité dans la course au MVP ("Most Valuable Player", soit ⁠meilleur joueur), dont il pourrait devenir le plus jeune lauréat.

Grâce à leur saison réussie, Victor Wembanyama et les Spurs ont obtenu leur ticket ‌pour les playoffs.

"Ça m'a manqué de jouer des matches à enjeu. Le dernier match à enjeu dont je me souviens, c'est ⁠aux Jeux olympiques", a-t-il dit cette semaine en conférence de presse, écartant donc la finale de ⁠la NBA Cup perdue en décembre ‌face aux New York Knicks (124-113).

"Ce moment est vraiment ce pour quoi tu travailles toute l'année mais aussi toute ta carrière. On rêvait des ​playoffs quand on était enfant."

"J'EN RÊVE TOUS LES JOURS"

Quintuples champions NBA, la dernière ‌fois en 2014 lorsque Tony Parker glanait son quatrième titre, les Spurs ont une culture de ces matches à haute intensité qui décernent le titre après une phase ​finale de près de deux mois.

"Il y a une longue histoire ici et on est parfaitement conscients de la nostalgie de la ville", a reconnu le coach Mitch Johnson.

Ambitieux, Victor Wembanyama est toutefois resté mesuré à l'aube de sa première campagne de playoffs.

"Je ne peux ⁠pas m'empêcher d'en rêver, mais on doit garder les pieds sur terre, rester dans le moment présent. J'en rêve, tous les jours", a admis le numéro un de la Draft 2023 au sujet du titre.

"Pour moi, un parcours réussi, ce serait de tout gagner."

Grâce à sa deuxième place en saison régulière, San Antonio est assuré d'avoir l'avantage du terrain lors des deux premiers tours avant, si la logique est respectée, de défier le champion en titre Oklahoma City en finale de conférence Ouest.

Les Spurs ont remporté cette saison quatre de leurs cinq rencontres face au Thunder.

(Rédigé ​par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)