Pour Nuno Mendes, le PSG «a déjà marqué l'histoire»

Un vrai Titi. Nuno Mendes a beau avoir manqué son penalty en finale de la Ligue des champions, il a cadenassé Bukayo Saka et Arsenal toute la partie et est un des fers de lance de la magnifique campagne européenne des Parisiens, doubles vainqueurs de la Ligue des champions. « Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont réussi le back-to-back, donc on est très fier de nous . On a déjà marqué l’histoire, » a commenté le Portugais en conférence de presse, rapportée par L’Équipe .

Avant de faire la chouille à Paris pour fêter son nouveau trophée, le Parisien se projette aussi sur la suite : « On va se reposer, fêter avec tout le monde. Là, je veux d’abord bien préparer la Coupe du monde. Après, on pensera à la suite. Il faut faire les choses tranquilles, doucement. » Un vrai compétiteur.…

UL pour SOFOOT.com