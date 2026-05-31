Lorient, Aya Nakamura... Scènes de liesse partout en France après le titre du PSG

Ambiance de finale de Coupe du monde ? Le PSG a triomphé en Ligue des champions, et a ravi de bonheur une grosse partie de la France. Des scènes de liesse ont été observées un peu partout dans l’Hexagone.

La soirée a été cocasse à Lorient, où le stade du Moustoir n’a pas seulement fêté les cent ans du FC Lorient. Le maintien des Merlus en Liguain et les buts de dingue de Pablo Pagis étaient bien loin des têtes ce samedi soir. Un écran géant a été installé sur la pelouse pour suivre la finale de la Ligue des champions. Les spectateurs ont exulté au moment du tir au but manqué par Gabriel. Le concert des rockeurs de Soldat Louis, s’est ensuite tenu dans la bonne humeur, comme le rapporte Ouest-France .…

UL pour SOFOOT.com