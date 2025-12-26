Pour Noël, un supporter du PSG a illuminé sa maison aux couleurs du club

Son voisin supporter de l’OM doit péter un câble.

Depuis dix ans, Aydin, machiniste à la RATP et supporter un peu fou PSG , transforme sa maison d’Arnouville, dans le Val-d’Oise, en attraction hivernale sur le thème de son choix. Cette année, le Parisien a voulu régaler les footeux en mettant son club de cœur à l’honneur. « Le PSG, c’est toute ma vie. C’est une grande fierté pour moi. J’ai vécu plein d’aventures avec le club, des plus tristes aux plus glorieuses. Ils m’ont fait stresser comme ils m’ont fait rêver », a-t-il confié au Parisien, en début de semaine.…

CM pour SOFOOT.com