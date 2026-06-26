Le pape célébrera une messe géante aux Champs-Elysées lors de sa visite en France

Le pape Léon XIV bénit la foule à l'issue de l'audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre, au Vatican, le 24 juin 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Une messe géante sur les Champs-Elysées et une rencontre avec les jeunes au Stade de France: Léon XIV pourrait attirer des centaines de milliers de fidèles à Paris, lors de son voyage fin septembre en France.

Le pape célèbrera une messe à Paris "sur la place de la Concorde et les Champs-Elysées le samedi 26 septembre, a annoncé vendredi à l'AFP l'archevêque de Paris Laurent Ulrich. Cette messe solennelle, organisée en début d'après-midi, pourrait réunir 500.000 personnes selon le diocèse.

La veille au soir, donc le vendredi 25, une veillée avec des jeunes est prévue au Stade de France, à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris, a précisé Mgr Ulrich. Les organisateurs y attendent 75.000 personnes environ.

"En choisissant ces lieux pour leur capacité d'accueil, d'abord, nous voulons que ces rendez-vous soient ouverts au plus grand nombre venu certainement de toute la France", a affirmé l'archevêque de Paris.

Mgr Ulrich a également souligné sa volonté d'accueillir Léon XIV "dans des enceintes et des points symboliques de Paris et de la France", qui manifestent "la joie de tout un pays et de sa capitale de se porter à sa rencontre".

Francophile, capable de lire des discours en français mais moins à l'aise pour le parler, Léon XIV se rendra en France du 25 au 28 septembre.

L'évêque de Saint-Denis Etienne Guillet s'est lui félicité de la venue du souverain pontife en Seine-Saint-Denis, "terre marquée par tant de diversités". "Il sera le bienvenu au milieu des jeunes et catéchumènes, trésors de l’Eglise de France arrivant de tous les horizons", a-t-il affirmé à l'AFP.

Cette vitalité des baptêmes de jeunes adultes et d'adolescents (21.000 au total cette année) est pour l'épiscopat l'un des signes de la vitalité de l’Eglise en France qui intéresse particulièrement le souverain pontife, dans un contexte de sécularisation en Europe.

La Conférence des évêques de France (CEF) a précisé vendredi que cette visite serait placée sous la devise "Pour que le monde ait la vie" -- une thématique chère à l’Eglise, alors que le Parlement français s'apprête à voter un texte sur le droit à l'aide à mourir très contesté par les religieux.

Lourdes et l'Europe

Le programme du voyage se précise donc même s'il n'est pas encore totalement finalisé: le vendredi 25 septembre sont prévues une rencontre avec Emmanuel Macron puis une étape au siège de l'Unesco.

Le souverain pontife fera ensuite un tour en papamobile pour gagner Notre-Dame, où il célébrera les vêpres avec le clergé français. Ce sera la première visite d'un souverain pontife depuis la restauration de la cathédrale ravagée par un incendie, le précédent pape François ayant choisi de ne pas assister à la cérémonie de réouverture en décembre 2024.

Pour la messe géante qui sera l'un des temps forts de la visite, les Champs-Elysées ont dont été préférés à d'autres lieux ayant accueilli des papes lors de leurs précédentes visites, tels que le Champ de Mars et l'hippodrome de Longchamp (où Jean-Paul II avait célébré des messes lors des JMJ d'août 1997), ou encore l'esplanade des Invalides (pour Benoît XVI en 2008).

Le pari du demi-million de fidèles sera-t-il tenu? A Madrid, quelque 1,5 million de personnes (selon les organisateurs) étaient descendues dans les rues pour la messe géante du pape en juin.

Une foule nombreuse devrait également attendre le pape à Lourdes, l'un des principaux lieux de pèlerinages catholiques, où il célèbrera dimanche 27 septembre une autre messe en plein air, sur la pelouse du sanctuaire.

Le lundi 28 septembre enfin, la visite se terminera en Moselle, dans l'est de la France, où est enterré Robert Schuman, l'un des pères de la construction européenne, et dont l'Eglise a entamé le procès canonique en vue de sa béatification.

Selon le président de CEF Jean-Marc Aveline, le pape a choisi l'étape de Metz pour "adresser un message aux peuples d'Europe".

Une messe est prévue à la cathédrale de Metz.