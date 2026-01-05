Pour Maxime Lopez, il est trop tôt de parler de PSG-PFC comme d'un derby

Un peu trop humble pour un mec exécrable.

Battus au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain (2-1) , les joueurs du Paris FC n’ont pas seulement perdu un match, ils ont surtout pris une piqûre de réalité. En zone mixte, le capitaine Maxime Lopez n’a pas voulu vendre du rêve à crédit . Oui, les deux clubs partagent la même ville, mais pour le reste, on est encore loin d’un vrai feuilleton digne d’un grand derby. « Oui, par rapport à la localisation des deux stades mais aujourd’hui, il y a trop d’écarts entre le PSG et le PFC. Nous, on doit se maintenir », sans détour l’ancien marseillais.…

MH pour SOFOOT.com