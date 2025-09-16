 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine, deux morts dans des attaques russes, vaste incendie à Zaporijjia
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 12:22

Conséquences d'une attaque russe à Zaporizhzhia

Les forces russes ont lancé mardi matin une attaque de grande envergure contre la ville ukrainienne de Zaporijjia tuant un homme de 41 ans, blessant au moins 18 personnes et provoquant des incendies, a déclaré le gouverneur régional.

D'autres villes ukrainiennes dans le centre, le sud et l'est de l'Ukraine ont également été attaquées. Une personne a été tuée dans la région de Mykolaïv, a fait savoir le président ukrainien Volodimir Zelensky, tandis que deux autres ont été blessées dans la ville de Kharkiv, selon des responsables locaux.

Au total, les troupes russes ont lancé plus d'une centaine de drones et environ 150 bombes planantes pendant la nuit, a déclaré Volodimir Zelensky.

À Zaporijjia, les services d'urgence ukrainiens ont signalé un incendie couvrant une superficie de 350 mètres carrés dans trois immeubles résidentiels et une station-service.

Selon les rapports préliminaires, les forces russes ont mené 10 frappes à partir de plusieurs systèmes de lancement de roquettes, endommageant 10 immeubles d'habitation et 12 maisons, a-t-il déclaré le gouverneur régional Ivan Fedorov.

Deux enfants figurent parmi les blessés, a-t-il précisé.

"J'ai entendu des explosions lointaines, très lointaines, alors nous sommes allés nous coucher. Puis il y a eu une explosion très forte qui a fait voler nos fenêtres en éclats", a déclaré à Reuters un habitant de Zaporijjia, Oleksii, 35 ans.

"Je suis immédiatement sorti et j'ai couru chez mes voisins pour éteindre le feu. J'étais tellement inquiet pour eux", a-t-il ajouté.

Dans la région centrale de Kyiv, un grand centre logistique de vente au détail a été touché par les attaques russes, provoquant un incendie avec d'épaisses colonnes de fumée noire.

"C'est précisément le type de terreur aérienne contre lequel l'Ukraine appelle à une défense commune", a déclaré Volodimir Zelensky dans un message publié sur X.

"Le moment est venu de mettre en œuvre la protection commune de notre ciel européen avec un système de défense aérienne à plusieurs niveaux", a-t-il ajouté.

Depuis le début du mois, la Russie a lancé plus de 3.500 drones de différents types, près de 190 missiles et plus de 2.500 bombes aériennes, a déclaré le président ukrainien.

(Reportage de Sergiy Chalyi à Zaporizhzhia et Anastasiia Malenko à Kyiv, rédigé par Olena Harmash ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
