Pour Marcelino, la Premier League c’est comme la NBA

Effet de mode ? Encore un footeux qui compare son sport au basket, ben voyons. Cette fois-ci, c’est Marcelino , entraîneur de Villarreal, qui s’est permis une comparaison entre le ballon rond et le ballon orange . Le coach du sous-marin jaune, actuellement troisième de Liga, a expliqué en quoi la Premier League et la NBA se ressemblent : ce sont deux championnats rois de deux sports collectifs rois.

Premier League et NBA, même combat ?

« La Premier League, c’est comme la NBA, explique-t-il. On y trouve beaucoup de très bonnes équipes et les autres ligues ont leurs équipes les plus importantes qui sont d’un niveau similaire. […] Si un endroit rassemble tous les meilleurs joueurs du continent, il est normal qu’il y ait une différence. Par exemple, on voit que Tottenham est dans le Top 8 en Ligue des champions et à quatre points de la relégation, ou six je crois en Premier League. » Eh oui, mais peu d’équipes du gratin européen pourraient envier le triste bilan des Spurs . …

SW pour SOFOOT.com