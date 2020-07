Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pour Macron, l'accord est une "étape majeure" et "historique" Reuters • 21/07/2020 à 08:08









POUR MACRON, L'ACCORD EST UNE "ÉTAPE MAJEURE" ET "HISTORIQUE" PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a salué mardi l'aspect "historique" de l'accord sur le budget et le plan de relance européens conclu au bout de quatre jours de discussions à 27 à Bruxelles, parlant d'"étape majeure" dans la construction de l'Union. "Le plan de relance fondé sur cette solidarité européenne, c'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro. C'est la première fois que mettons en place cette capacité budgétaire commune, à ce niveau-là", a dit Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse en visioconférence aux côtés de la chancelière allemande, Angela Merkel. Sans l'Allemagne et la France ensemble, "rien n'est possible", a expliqué le président français. "Je suis convaincu que ce plan, ce budget sont de nature à répondre aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui sont aujourd'hui devant nous dans chacun de nos pays, et que décider de ne pas y répondre, s'eut été décider de dépenser beaucoup dans quelques mois ou quelques années", a poursuivi le président français. "Je n'ai aucun esprit chagrin à propos de cet accord", a aussi déclaré Emmanuel Macron, alors que la France a dû faire des concessions, notamment sur le montant des subventions. "Nous sommes en train de structurer une solidarité commune, de consolider l'euro comme une vraie monnaie internationale", a-t-il aussi considéré. (Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)

