Eden Hazard a un nom à suggérer pour la liste de la Belgique à la Coupe du monde

Dans la famille Hazard, on demande le petit frère. Pour la RTBF, Eden Hazard évoque un possible retour de son frère, Thorgan, en sélection belge . La dernière sélection du joueur, passé par le Borussia Mönchengladbach, Dortmund et évoluant aujourd’hui à Anderlecht, remonte à 2022.

Eden ne voit pas Thorgan cirer le banc

Sous Domenico Tedesco, le Brainois de 32 ans n’a été sélectionné qu’une seule fois . Mais attention, si Thorgan devait être sélectionné par Rudi Garcia, ce ne serait pas pour cirer le banc, affirme Eden : « Je crois que Thorgan n’accepterait pas d’être pris pour ne pas jouer. Si le sélectionneur l’appelle, ça doit être pour le faire jouer. » L’ancien capitaine avoue tout de même qu’à l’heure actuelle, son petit frère ne serait certainement pas titulaire avec les Diables rouges, la concurrence étant rude.…

EA pour SOFOOT.com