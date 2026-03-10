Eden Hazard a un nom à suggérer pour la liste de la Belgique à la Coupe du monde
Dans la famille Hazard, on demande le petit frère. Pour la RTBF, Eden Hazard évoque un possible retour de son frère, Thorgan, en sélection belge . La dernière sélection du joueur, passé par le Borussia Mönchengladbach, Dortmund et évoluant aujourd’hui à Anderlecht, remonte à 2022.
Eden ne voit pas Thorgan cirer le banc
Sous Domenico Tedesco, le Brainois de 32 ans n’a été sélectionné qu’une seule fois . Mais attention, si Thorgan devait être sélectionné par Rudi Garcia, ce ne serait pas pour cirer le banc, affirme Eden : « Je crois que Thorgan n’accepterait pas d’être pris pour ne pas jouer. Si le sélectionneur l’appelle, ça doit être pour le faire jouer. » L’ancien capitaine avoue tout de même qu’à l’heure actuelle, son petit frère ne serait certainement pas titulaire avec les Diables rouges, la concurrence étant rude.…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
