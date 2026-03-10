Ronald Koeman raconte le coup de foudre entre Lionel Messi et Pedri

Taper dans l’oeil de Messi, ce n’est pas donné à tout le monde. Ronald Koeman a livré quelques anecdotes sur la relation entre Pedri et Leo Messi. Arrivé en 2020 en provenance de Las Palmas (D2 espagnole), le niño s’est tout de suite éclaté au Barça. Dix-sept piges, un bon mètre soixante-dix, un physique un peu frêle : de là à secouer l’entrejeu catalan, il semblait y avoir du chemin. Et pourtant, le gamin conquiert rapidement le coeur de la légende du club.

« J’ai vu Lionel Messi qui voulait constamment créer une connexion avec lui, témoigne l’actuel sélectionneur des Pays-Bas. Messi ne donnait le ballon qu’à Pedri. Et croyez-moi, si Messi ne t’estime pas, il ne te passera pas le ballon à l’entraînement, il va simplement t’ignorer. J’ai vu une connexion se développer. » …

SW pour SOFOOT.com