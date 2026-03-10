 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ronald Koeman raconte le coup de foudre entre Lionel Messi et Pedri
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 15:35

Ronald Koeman raconte le coup de foudre entre Lionel Messi et Pedri

Ronald Koeman raconte le coup de foudre entre Lionel Messi et Pedri

Taper dans l’oeil de Messi, ce n’est pas donné à tout le monde. Ronald Koeman a livré quelques anecdotes sur la relation entre Pedri et Leo Messi. Arrivé en 2020 en provenance de Las Palmas (D2 espagnole), le niño s’est tout de suite éclaté au Barça. Dix-sept piges, un bon mètre soixante-dix, un physique un peu frêle : de là à secouer l’entrejeu catalan, il semblait y avoir du chemin. Et pourtant, le gamin conquiert rapidement le coeur de la légende du club.

« J’ai vu Lionel Messi qui voulait constamment créer une connexion avec lui, témoigne l’actuel sélectionneur des Pays-Bas. Messi ne donnait le ballon qu’à Pedri. Et croyez-moi, si Messi ne t’estime pas, il ne te passera pas le ballon à l’entraînement, il va simplement t’ignorer. J’ai vu une connexion se développer.  »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank