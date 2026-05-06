 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour les hôtels américains, la Coupe du monde n'est pas un événement
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 19:44

Pour les hôtels américains, la Coupe du monde n'est pas un événement

Pour les hôtels américains, la Coupe du monde n'est pas un événement

Il aurait pris position dans la guerre du Master Poulet. « Un hot-Dog et un Coca-Cola ! » , voilà ce que Gianni Infantino promet à quiconque « achète un billet pour la finale à deux millions de dollars. » Le divin chauve de la FIFA s’en fiche de la malbouffe, mais s’en tape encore plus de la flambée des prix des billets pour le Mondial 2026 et des inquiétudes des professionnels.

Moins de réservations que pour un été normal

En effet, à cinq semaines du début de la compète, l’événement n’attire pas les foules dans les hôtels étatsuniens. Alors que la FIFA prévoyait que le Mondial générerait au moins 30 milliards de dollars de retombées économiques, le secteur hôtelier américain affirme qu’il n’y a pas plus de réservations que lors d’un été quelconque, selon un sondage d’une association hôtelière, relayé par Forbes . Pire : deux tiers des hôtels new-yorkais remontent des réservations plus faibles que prévu. « Ce sera spectaculaire à la télé, mais ça ne va pas dynamiser le tourisme, » prophétise un professionnel du secteur.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • M6 ne diffusera pas Argentine-Algérie au Mondial
    M6 ne diffusera pas Argentine-Algérie au Mondial
    information fournie par So Foot 06.05.2026 19:57 

    54 / 104 – 1 = Argentine-Algérie ? Diffuseur en clair de plus de la moitié des matchs du Mondial 2026, M6 a décidé de se passer d’Argentine-Algérie , premier match de poule du champion du monde en titre. La rencontre se tient dans la nuit du 16 au 17 juin, à 3 ... Lire la suite

  • Les milieux portugais du Paris SG Joao Neves (à gauche) et Vitinha, le 5 mai 2026 à Munich ( AFP / Alexandra BEIER )
    Ligue des champions: entre le Bayern et le PSG, de la magie pour une finale
    information fournie par AFP 06.05.2026 19:53 

    Une semaine après avoir illuminé la planète foot, le Bayern et le Paris SG ont rendez-vous mercredi (21h00) à Munich pour le deuxième acte d'une demi-finale déjà légendaire de Ligue des champions, avec un billet à décrocher pour la finale de Budapest. Pour cette ... Lire la suite

  • La compo du Bayern contre le PSG
    La compo du Bayern contre le PSG
    information fournie par So Foot 06.05.2026 19:46 

    On prend les mêmes, et on recommence ? Vincent Kompany a choisi ses onze séminaristes pour, dit-il « le match le plus important de sa carrière d’entraîneur ». Ce sont presque les mêmes que ceux qui avaient été alignés lors de l’orgie du match aller, puisque Konrad ... Lire la suite

  • La compo du PSG face au Bayern
    La compo du PSG face au Bayern
    information fournie par So Foot 06.05.2026 19:16 

    Après la tempête, la tempête ? Luis Enrique a choisi son onze prêt à en découdre contre le Bayern Munich, en demi-finales retour de Ligue des champions. Sans surprise, puisqu’Achraf Hakimi s’est blessé au match aller (comme Lucas Chevalier), l’Espagnol a décidé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank