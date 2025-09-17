Pour les hooligans, le match PSG-Atalanta a déjà commencé dans les rues de Paris
Quelle idée de sortir à Châtelet un mardi soir…
Et d’autant plus quand on sait que la nuit dernière, des hooligans de l’Atalanta et du PSG ont échangé quelques marrons rue des Lombards, dans le premier arrondissement. Au moins, l’adresse était bien trouvée. Des affrontements violents qui n’ont certes causé aucun blessé mais engendré des dégradations et des interpellations par la police.…
MR pour SOFOOT.com
