Pour le RN, Sarah Knafo est "la candidate des beaux quartiers"

Sarah Knafo, du parti d'extrême droite Reconquête !, candidate à la mairie de Paris, au Grand Palais à Paris, le 13 janvier 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le candidat RN à Paris Thierry Mariani, en difficulté dans les sondages, ne se retirera pas au profit de Sarah Knafo, a assuré lundi le vice-président du parti Sébastien Chenu qui a critiqué "une candidate des beaux quartiers" cherchant à "se construire un personnage".

"Thierry Mariani ne va pas se retirer. On est historiquement bas à Paris. C'est la ville la plus difficile pour nous", a reconnu M. Chenu sur Public Sénat.

Dans les sondages, Thierry Mariani peine à dépasser 5% des voix alors que la candidate Reconquête frôle les 10% qui lui permettraient de se maintenir éventuellement au second tour.

Sarah Knafo est "une candidature de beaux quartiers, le XVIᵉ arrondissement, le VIIe, là où Éric Zemmour faisait ses scores les plus hauts", a-t-il jugé, en estimant qu'elle aura "plus de difficulté à toucher l'électorat populaire".

"On voit bien qu'elle a un agenda personnel, qu'elle utilise l'élection municipale de Paris pour essayer de construire son propre personnage. Thierry Mariani n'a pas besoin de ça", a-t-il opposé.

Le vice-président du RN pense que son parti peut l'emporter "dans de nombreuses villes", dans des places fortes du nord et du sud de la France.

Il a cité Cambrai, Douai, Douchy-les-Mines, Denain et Lens dans le nord, Marseille, Toulon, Menton, Carcassonne ou Cagnes-sur-Mer dans le sud.