La Commission européenne a ouvert une procédure contre Grok-députée

Illustration des logos de xAI et Grok

(Coquille au dernier paragraphe)

La Commission européenne a ouvert lundi ‍une enquête sur Grok, le chatbot d'intelligence artificielle (IA) générative du milliardaire Elon Musk, pour production d'images explicites, ‌a déclaré lundi une députée européenne.

"Je salue la décision de la Commission d'ouvrir une enquête ​officielle. Lorsque des informations crédibles font état ⁠d'une utilisation des systèmes d'IA préjudiciable aux femmes et aux enfants, il est essentiel ⁠que la ‍législation européenne soit examinée et appliquée ⁠sans délai", a déclaré Regina Doherty, membre irlandaise du Parlement européen.

Grok, propriété de xAI, et le ​réseau social X sont sous le feu des critiques après la publication sur X d'images explicites générées ⁠sur demande des utilisateurs, représentant parfois ​des mineurs.

xAI et X font l'objet d'un ​examen de ​plus en plus minutieux à l'échelle mondiale.

Le quotidien ​allemand Handelsblatt, citant des ⁠sources européennes, a révélé plus tôt que la Commission allait ouvrir une enquête sur Grok, en vertu de la législation sur les services numériques de ‌l'Union européenne (UE).

La Commission européenne n'a pas répondu dans l'immédiat à une question vidant à confirmer l'ouverture de l'enquête.

(Rédigé par Miranda Murray et Sam Tabahriti, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault ‌et Kate Entringer)