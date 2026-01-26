 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Commission européenne a ouvert une procédure contre Grok-députée
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 12:12

Illustration des logos de xAI et Grok

Illustration des logos de xAI et Grok

(Coquille au dernier paragraphe)

La Commission européenne a ouvert lundi ‍une enquête sur Grok, le chatbot d'intelligence artificielle (IA) générative du milliardaire Elon Musk, pour production d'images explicites, ‌a déclaré lundi une députée européenne.

"Je salue la décision de la Commission d'ouvrir une enquête ​officielle. Lorsque des informations crédibles font état ⁠d'une utilisation des systèmes d'IA préjudiciable aux femmes et aux enfants, il est essentiel ⁠que la ‍législation européenne soit examinée et appliquée ⁠sans délai", a déclaré Regina Doherty, membre irlandaise du Parlement européen.

Grok, propriété de xAI, et le ​réseau social X sont sous le feu des critiques après la publication sur X d'images explicites générées ⁠sur demande des utilisateurs, représentant parfois ​des mineurs.

xAI et X font l'objet d'un ​examen de ​plus en plus minutieux à l'échelle mondiale.

Le quotidien ​allemand Handelsblatt, citant des ⁠sources européennes, a révélé plus tôt que la Commission allait ouvrir une enquête sur Grok, en vertu de la législation sur les services numériques de ‌l'Union européenne (UE).

La Commission européenne n'a pas répondu dans l'immédiat à une question vidant à confirmer l'ouverture de l'enquête.

(Rédigé par Miranda Murray et Sam Tabahriti, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault ‌et Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

8 commentaires

  • 11:53

    olgal: il y a moins de fonctionnaires à l'UE qu'il y en à la mairie de Paris. Le reste de votre liste est du même tonneau en termes de vérification de l'information.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank